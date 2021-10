Reggina, Denis vuole riprendersi un record e guadagnarsene un altro

Ha voglia di giocare German Denis. I quarant’anni appena compiuti sono un dato che rendono consapevole anche lui dell’impossibilità a pensare ad utilizzo intensivo, ma l’argentino si augura di trovare maggiore spazio. Scampoli di partita in cui poter far valere anche la sua classe e che magari gli consentano di prendersi un record che è stato suo nella passata stagione che, al momento, ha un altro detentore.

Il riferimento va a quello di marcatore più anziano del campionato di Serie B con riferimento alla stagione in corso. In questo momento il primato spetta a Rodrigo Palacio che ha già realizzato due reti con la maglia del Brescia. L’ultimo è arrivato in occasione della gara delle rondinelle contro il Como dello scorso 3 ottobre.

Denis, che ha un anno più del connazionale, andando a segno si garantirebbe un primato già avuto la scorsa stagione.

Servirà, però, che passi un po’ di tempo affinché l’argentino amaranto diventi il marcatore senior più longevo della storia della cadetteria.

Il primato spetta al momento ad un ex Reggina, Alessandro Lucarelli. Andò a segno il 21 ottobre 2017 in Parma-Entella a 40 anni, 2 mesi e 29 giorni. Per superarlo Denis dovrebbe far gol dopo metà dicembre, avendo compiuto 40 anni il 10 settembre.