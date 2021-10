Reggina, confermati i rinnovi in arrivo: più saldo il legame tra giocatori e squadra

Per chi, come Nicola Bellomo, è già alla quarta stagione alla Reggina un rinnovo biennale corrisponde a creare un legame quasi d’altri tempi tra la maglia amaranto e il giocatore. Il trequartista barese è nel lotto dei calciatori che è ad un passo dal prolungare il suo accordo con il club dello Stretto.

Come lo stesso Massimo Taibi ha confermato si è davvero ormai arrivati ai dettagli. Discorso che, al momento, coinvolge anche Lorenzo Crisetig, Daniele Liotti e Adriano Montalto.

Nel novero ci sarà anche Giuseppe Loiacono che, pur non avendo totalizzato neanche un minuto, viene considerato un giocatore importante e che presto tornerà utile alla squadra, come lo è per il momento al gruppo da capitano non giocatore.

Discorsi avviati con Dimitrios Stavropoulos. Presto tutti dovrebbero avere un accordo più lungo che li legherà ulteriormente ai colori amaranto.