Reggina, campionato da titolare al momento per Farroni

Alessandro Farroni ha lasciato la Reggina in estate, dopo aver rinnovato il suo contratto. Il suo status di giocatore non più under (è un ’97) ha reso opportuna la sua cessione in prestito, in maniera tale da consentirgli di fare ulteriore esperenza.

Era già accaduto nella stagione scorsa, quando il portiere umbro nei sei mesi alla Juve Stabia era riuscito a prendersi una maglia da titolare. Aveva confermato quelle che erano le sue qualità che avevano convinto la Reggina a puntare su di lui nel momento in cui è fallito il Matera e la società aveva amaranto lo aveva acquisito in ragione delle ottime prestazioni fatte con i lucani. Era l’inizio dell’era Gallo.

Un colpo a parametro zero che, però, a Reggio non ha ancora mai potuto far vedere le sue qualità. In futuro chissà.

Nel frattempo Farroni si è preso la maglia da titolare come portiere della Vis Pesaro. Nelle prime sette giornate ha sempre giocato titolare.

I marchigiani sono al momento in una posizione di classifica che li vede a metà della graduatoria.