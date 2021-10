Il legame tra uno straordinario gol di Carlos Paredes, Vicenza-Reggina e ciò che accadrà sabato

5 febbraio 2006. Al Granillo di Reggio Calabria si gioca Reggina-Palermo. È Serie A, ci sono circa 15.000 spettatori allo stadio e per quei tempi sono anche pochi.

La gara è quasi finita. I siciliani sono avanti 2-1: gol del futuro campione del mondo Barone, pareggio amaranto di De Rosa e nuovo vantaggio di Andrea Caracciolo. Quest’ultimo avrà regalato un dispiacere a suo padre, reggino.

Finita? No, perché Carlos Humberto Paredes fa in tempo a scrivere una pagina di storia amaranto. Il suo è un gol straordinario, reso ancor più epico dal fatto che sia arrivato al 90′. Per chi non lo ricordasse, non ne abbia mai sentito parlare o non abbia fatto in tempo a rivederlo (difficile, eh!) , ecco il video:

La dedica di Paredes in Reggina-Palermo

Ma attenzione alla dedica sulla maglia: “Il mio pensiero è per te Giulio”. Non inganni l’italianizzazione. Era una dedica per il suo compagno di nazionale Julio Valentin Gonzalez.

Sì, perché a quei tempi era normale che due squadre che lottassero per salvezza in Serie A potessero avere due calciatori che giocavano con una selezione sudamericana. Il 22 dicembre precedente era stato coinvolto in un’incidente stradale per il quale era finito in gravi condizioni. La vita fu salva, ma non la sua carriera. A metà gennaio i medici furono costretti ad amputargli il braccio.

Proprio in questi giorni , dopo tanto tempo, Julio Valentin Gonzalez è tornato a Vicenza. Ha presentato il suo libro “Vivo”, dove racconta la sua storia. Domenica sarà al Menti ad assistere alla gara tra i biancorossi ed il Vicenza per dare un saluto ai suoi ex tifosi. Il fatto che gli fu dedicato un gol memorabile per la storia della Reggina può essere una straordinaria casualità.

Non si gioca più in Serie A, ma Vicenza-Reggina conserverà sicuramente un certo fascino.