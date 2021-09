Fu uno dei primi acquisti di Gallo alla Reggina, ora riparte dalla Serie D

Il primissimo acquisto della Reggina targata Luca Gallo fu Nicola Bellomo. Si trattò del primo colpo di una campagna acquisti scintillante, che lasciava intendere quanto il patron avesse intenzioni serie rispetto alla volontà di estrare il club amaranto dal pantano della C.

Fu un mercato di gennaio, quello maturato dopo il salvataggio del club ad opera dell’imprenditore romano, in cui si fecero investimenti importanti, forse anche oltre quelle che erano le necessità di una squadra che veleggiava in zona play off e non avrebbe comunque avuto la possibilità di diventare una corazzata con i soli interventi del mercato invernale.

Tra i vari Gasparetto, Baclet e Strambelli arrivò anche un centrocampista che nell’arco della sua carriera aveva giocato stabilmente anche in categorie superiori alla terza serie. Il suo nome è Andrea De Falco. Il suo rendimento in riva allo Stretto non fu esaltante e, alla fine della stagione, non venne confermato nel gruppo che sarebbe stato costruito per andare a prendersi la Serie B che sarebbe arrivata al termine della stagione successiva.

De Falco, oggi trentancinquenne, ha appena firmato ocon il Nereto, club abruzzese che milita in Serie D.