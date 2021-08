Reggina, tempo quasi scaduto per Di Carmine? Gli amaranto con decisione su Galabinov

Focus della Gazzetta del Sud sulla questione attaccante per la Reggina. “Gli ultimi spifferi – scrive il quotidiano – parlano di un possibil rallentamento per il bombe dell’Hellas Verona, con il calciatore che continua a chiedere tempo in attesa di una chiamata dalla Serie A, mentre con l’entourage di Galabinov si è andati oltre il semplice sondaggio”.

Circostanze che segnalano che potrebbe, ad un certo punto, essere considerato scaduto il tempo dato all’attaccante per prendere una decisione.

Oggi la mancata chiusura della trattativa parrebbe dipendere unicamente dalla volontà del calciatore di aspettare una nuova occasione in massima serie.