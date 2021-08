Reggina, Menez: è troppo tardi o c’è ancora tempo?

Ancora un gol in allenamento per Jeremy Menez. Ogni volta che si legge il suo nome c’è quasi un sussulto che apre i dubbi sul futuro.

Il calciatore francese era ad un passio dall’addio certo. L’arrivo di Aglietti e probabilmente anche la sua voglia di indossare ancora l’amaranto hanno quantomeno rallentato un processo che sembrava ineluttabile.

Ci sono ancora due anni di contratto, ma anche qualche richiesta che proviene da località esotiche. Una prospettiva che non affascina il calciatore, ma che semplificherebbe la vita della Reggina qualora volesse prendere strade diverse da quelle del tornare a puntare sul francese.

Qualche bella giocata in amichevole potrebbe essere arrivata troppo tardi rispetto a ciò che ci si aspettava nella scorsa stagione e oggi resta concreto il sospetto che possa essere lui a lasciare la casella over al bomber di categoria che arriverà.

Non c’è più posto per chi é nato dopo prima del 1998 e pertanto dovrà esserci qualcuno destinato ad andare via. C’è ancora qualche giorno prima di arrivare ad una decisione, ma è chiaro che se non sarà Menez bisognerà andare a trovare un’altra pedina a cui rinunciare.