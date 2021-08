Reggina, il mercato quasi in archivio: domenica si fa sul serio

Il mercato non è ancora chiuso. La Reggina farà ancora qualcosa, tenuto conto che deve piazzare sei calciatori in esubero. Si punta sempre alla rescissione con Faty, mentre si cercano soluzioni per Rossi, Garufo, Crimi e Rubin.

Tutti dovrebbero avere qualche richiesta, ma trovare la quadra resta complicato. Ogni squadra che compra se bene che chi deve cedere può essere spinto a offrire una buonuscita che permetta di ridimensionare le pretese verso la nuova squadra. E questo è un cortocircuito che gli amaranto sperano di risolvere presto. Gasparetto, nel frattempo, si è già trasferito al Legnago.

Altri due under dovrebbero arrivare ad allargare la rosa in difesa e a centrocampo e poi occorrerà piazzare un over per ridurre a diciotto il numero delle caselle occupate.

Tutto lavoro che spetterà a Massimo Taibi, ma nel frattempo la squadra sta già da tempo pensando alla prima di campionato.

Al Granillo arriva l’ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani e non si potrà più scherzare.

Si va in campo alle 18 e si farà sul serio.

I punti contano già dalla prima partita.