Reggina, Turati: “Sono in una grande società” (VIDEO)

Prime dichiarazioni ufficiali da giocatore della Reggina per Stefano Turati. “Sono – ha detto in un’intervista rilasciata al club – in una grande società che ha creduto in me. Sono molto felice di iniziare quello che è il mio percorso, perché questo è effettivamente il primo anno lontano da casa. Sono molto emozionato”.

Sui modelli: “Io e mio papà eravamo grandi tifosi dell’Inter, quando vedevo Julio Cesar impazzivo. Poi c’è anche Buffon. Adesso mi ispiro soprattutto ad Handanovic“.

E sulla trattativa: “Ci siamo sentiti attraverso il mio procuratore. È una grande opportunità per me, sono felice di essere qua”.