Reggina: niente pre-ritiro per Menez, ma c’è un motivo

Jeremy Menez è uno dei nomi più discussi in questa fase di calciomercato. È reduce da una stagione in cui il suo rendimento è stato al di sotto di quello che si immaginava in base alla sua fame, ma soprattutto anche inferiore rispetto a ciò che ci si aspetta da chi ha il suo stipendio.

Marco Baroni lo aveva definitivamente messo da parte, l’arrivo di Alfredo Aglietti lo ha rimesso in gioco. Con ancora due anni di contratto, il francese dovrà guadagnarsi la fiducia del tecnico e dimostrare di poter essere un valore aggiunto per la squadra.

La brutta notizia è che il calciatore non ha potuto partecipare al pre-ritiro in corso al Sant’Agata e non potrà esserci nei primi giorni di Sarnano. Menez deve, infatti, rispettare i protocolli di isolamento previsti in questa fase contraddistinta dal Covid. Il transalpino potrebbe unirsi al gruppo alla fine della prossima settimana.