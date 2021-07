Reggina, Di Marzio: “In arrivo Asencio, trattativa chiusa”

Raul Asencio potrebbe essere ad un passo dalla Reggina. Lo si evince dall’anticipazione proveniente dal sito gianlucadimarzio.com.

Con la news delle 16:35 si annuncia che per la Reggina, è “in arrivo Asencio: trattativa chiusa”.

Tuttomercatoweb.com parla di accordo triennale.

Asencio è un attaccante classe 1998, dunque under e che non occuperà caselle over. È svincolato, dunque diverrebbe patrimonio del club.

Nell’ultimo anno ha fatto male tra Pescara e Spal, ma due stagioni fa realizzò 7 reti in 15 partite nel semestre giocato a Cosenza, dove arrivò a gennaio.