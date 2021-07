Reggina, c’è una corsia preferenziale per il centrocampo

Sarà un fine settimana intenso per la Reggina che tornerà a lavorare senza sosta, avrà un’amichevole contro la Sambenedettese e sabato sera conoscerà il suo calendario.

Lo sarà anche per Massimo Taibi che proseguirà le sue interlocuzioni per cercare di dare a Taibi le ultime pedine. Risulta ormai chiaro che per l’attacco gli obiettivi sono Asencio e Di Carmine.

Per il centrocampo, invece, si è fatto il nome dello svincolato Bjarnason. Quest’ultimo è però conteso da Brescia (dove sarebbe un ritorno) e Spal e difficilmente gli amaranto si inseriranno in un’asta.

C’è anche Hetemaj nella lista di Taibi, ma oggi è Michele Cavion il candidato che ha più probabilità di vestirsi d’amaranto. Dopo delle buone stagioni all’Ascoli, è stato tesserato dalla Salernitana e ora è in uscita dai granata.

La prossima settimana potrebbe essere quella dei passaggi decisivi.