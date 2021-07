Reggina, Asencio non arriverà

L’attaccante Asencio non giocherà nella Reggina nella prossima stagione. Salta, dunque, una trattativa che forse è stata meno avanzata di quanto si sia percepito. A darne notizia è la Gazzetta del Sud che spiega come il giocatore potrebbe fare ritorno a casa, in Spagna.

Il calciatore sarebbe arrivato da svincolato e a parametro zero, ma non è emersa unità d’intenti a giudicare dall’esito dei discorsi ormai vicino ad essere quello irreversibile.

” L’ultima richiesta – scrive la Gazzetta del Sud – di un triennale, però, ha fatto sfumare l’operazione. Il calciatore sembra destinato all’estero, precisamente in Spagna”.