Mercato Reggina, si preparano gli ultimi (?) tre colpi

È un Massimo Taibi come di consueto molto attivo in questa fase del calciomercato. Il ds spera di trovare una sistemazione per i tanti esuberi che, in qualche caso, faticano ad accettare una proposta.

Nel frattempo, però, con il benestare della società si procederà a rafforzare la squadra con quattro acquisti. Praticamente in arrivo Perparim Hetemaj, si sta avvicinando il momento dello scambio di documenti per Raul Asencio. Il calciatore sta riflettendo sull’offerta amaranto, sebbene ci sia consapevolezza della reciproca volontà di legarsi. L’attaccante classe ’98 sarebbe un modo anche per patrimonializzare, dato che arriverebbe a parametro zero e diventerebbe proprietà del club.

Poi spazio a situazioni più lontane dalla definizione. Taibi aspetta il sì di Adjapong. Il terzino destro, under anche lui, è al centro di un discorso con il Sassuolo che potrebbe prestarlo agli amaranto, con un contributo sull’ingaggio.

Il calciatore ha un contratto fino al 2023 da circa 0,4 mln di euro, cifra fuori portata per le casse amaranto in relazione ad un terzino destro che partirebbe come alternativa a Lakicevic ed è reduce da qualche guaio fisico di troppo.

L’altro nome forte per l’attacco resta quello di Samuel di Carmine. Poi sarà finita? Non è detto. La Reggina aspetta Dalle Mura e forse anche un centrocampista unde, senza dimenticare Asencio. Si attendono sviluppi.