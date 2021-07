Mercato Reggina: chi è Alessandro Zanoli

Alessandro Zanoli è un calciatore cresciuto nel settore giovanile del Carpi, prima di trasferirsi giovanissimo al Napoli. Dotato di un gran fisico (188 cm), può giocare da difensore centrale ma è un terzino destro naturale. Il suo piede preferito è ovviamente il destro e, al momento, ha un contratto con il Napoli fino al 2023.

Classe 2000, ha disputato l’ultima stagione in prestito a Legnago. Per lui una stagione da titolare, con 31 presenze, 1 rete ed 1 assist. Ha agito praticamente sempre da quarto di difesa, in una squadra che ha adottato per l’intero campionato il 4-3-1-2.

Massimo Taibi ha ammesso l’interesse per il calciatore, ma non è andato oltre. Non è, infatti, al momento lui la prima scelta per la posizione di terzino, tenuto conto che sono sempre vivi i discorsi con il Sassuolo per portare a Reggio Adjapong. La situazione è complicata, ma non impossibile da sbloccare.