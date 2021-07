Mercato: Reggina all’assalto per Folo per completare il centrocampo

Luglio è quasi finito. La Reggina ha atteso pazientemente e adesso vuole capire se davvero ci sono spiragli per portare Michael Folorunsho di nuovo a Reggio Calabria.

L’orientamento del Napoli è quello di farlo maturare ancora in prestito, magari in Serie B. Il calciatore potrebbe aspettare ancora per verificare eventuali richieste dalla A, ma se non dovesse arrivare la Reggina è alla finestra e parte come favorita nella corsa al calciatore tra i club cadetti.

In organico la Reggina ha Crisetig, Bianchi, Gavioli e il neo arrivato Hetemaj. Manca un calciatore che possa permettere ad Aglietti di giocare a tre all’occorrenza e il profilo di Folorunsho è perfetto.

È un under quindi non scompaginerebbe la composizione della rosa in fatto di over, può fare il mediano, la mezzala e giocare sotto punta.

Nelle ultime ore sono arrivate parole significative di Massimo Taibi. “Ho parlato – ha dichiarato a Radio Kiss Kiss – con gli agenti di Zanoli e Folorunso. Ci piacerebbe portarli a Reggio, sono giovani di grande qualità. Dovessero farci un pensiero, siamo qui”.

Zanoli è un terzino destro sempre under, ma non è la prima scelta al momento. L’obiettivo numero uno è sempre Adjapong.