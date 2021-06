Reggina, si cerca una soluzione per un saluto tra tifosi e Aglietti

Alfredo Aglietti non sta nella pelle. Non vede l’ora di mettersi al lavoro per la Reggina e i tifosi sognano di tornare a cantare il suo nome allo stadio. Una prima occasione si immaginava potesse essere proprio la presentazione ufficiale prevista per venerdì.

Da quanto si apprenda la società ha provato a mettersi in moto per reperire una soluzione relativa alla possibilità di dare accesso allo stadio a cinquecento tifosi, chiedendo le dovute autorizzazioni nelle sedi opportune.

Le norme anti-Covid, di fatto, consentono la possibilità di organizzare eventi (soprattutto all’aperto), ma non paiono esserci i tempi tecnici per arrivare ad una soluzione che possa consentire di organizzare l’accesso ai tifosi mettendo in piedi tutto il necessario. Dal contingentamento alla modalità di accesso ai partecipanti.

Si attende di capire come si evolveranno le cose, sulla base del fatto che la società potrebbe attivarsi per individuare una soluzione alternativa.