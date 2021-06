Reggina, il primo appuntamento della settimana è istituzionale

Sono giorni particolarmente intensi quelli che si vivono in casa Reggina. Si progetta la nuova stagione, si deve allestire la squadra 2021-2022. La prossima settimana è immaginabile credere che Massimo Taibi proverà ad iniziare a concretizzare i discorsi relativi agli obiettivi di mercato definiti con Alfredo Aglietti.

Lavora, invece, su altri fronti la società. A partire dal presidente Gallo. Il presidente, lunedì mattina, si recherà a Palazzo Alvaro per firmare il documento che vale la concessione definitiva per diciannove anni del centro sportivo Sant’Agata.

Presso al sede della Città Metropolitana e con il Sindaco Falcomatà si metterà nero su bianco a quella che, di fatto, è una porta per le ambizioni del club. Avere un centro sportivo a lungo termine, poter lavorare per migliorarlo ulteriormente e per sfruttarlo a livello calcistico e non solo è una risorsa che poche squadre possono vantare.

L’appuntamento è per le ore 10.30 di luendì.