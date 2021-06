Reggina, Gallo con scaramanzia e ironia: “Partiamo per salvarci”

“Ci sono rimasto fregato una volta e non ci resterò una seconda. Quali sono gli obiettivi me lo tengo per me. La Reggina, solamente per il nome che ha, parte per fare buone cose”.

Risponde così il presidente della Reggina Luca Gallo nel momento in cui gli viene chiesto quali siano gli obiettivi amaranto per la prossima stagione. Poi, però, affida la chiosa a quella che fa capire essere una serie di frasi fatte che spesso vengono dette per scaramanzia.

“Noi – ha dichiarato – partiremo per fare un buon campionato. Ce la metteremo tutta. Onoreremo la maglia. Suderemo la maglia. Partiamo per salvarci e tutto quello che verrà in più sarà ben accetto”.

Parole che rivelano un tono significativamente differente da quello che dei proclami della stagione scorsa.