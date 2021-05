È stata dura per la Reggina affrontare il ritorno in Serie B senza l’ausilio del dodicesimo uomo in campo. La pandemia ha tenuto i tifosi lontani dal Granillo, ma il tifo organizzato non ha fatto sentire ugualmente la propria presenza con uno striscione che celebra l’impegno del gruppo.

“Un altro anno – si legge in un maxi-striscione- è passato, ma il nostro sostegno rimane incondizionato per chi la nostra maglia ha onorato… Grazie”.