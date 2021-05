Reggina-Frosinone, le possibili scelte di Baroni

Ore 14 di un lunedì. Appuntamento atipico per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Un match che la Reggina vuole vincere, ma che comunque non avrà significato specifico nel risultato stagionale. Al Granillo arriva il Frosinone e Marco Baroni dovrebbe schierare una squadra che dovrà tenere conto delle riserve di energie nei calciatori e forse ci sarà spazio per chi ha giocato meno.

Chi giocherà? Davanti a Nicolas in porta (ammesso che non giochi Plizzari), la difesa dovrebbe essere composta da Lakicevic, Cionek, Dalle Mura e Di Chiara. Nessun di loro ha giocato dall’inizio a Lecce.

A centrocampo potrebbe toccare a Bianchi e Crimi, con un ultimo turno di riposo per Crisetig. E sulla trequarti? La coperta è corta. Torna Folorunsho a ridosso della punta, sugli esterni potrebbero invece agire Liotti e Bellomo.

In attacco probabile spazio per German Denis.