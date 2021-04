Reggina, il cuore oltre l’ostacolo. Baroni: “Per noi e per i nostri tifosi, qualunque cosa accada”

C’è un positivo nella Reggina. È un calciatore, non un dirigente. come quindici giorni fa Questo apre ad una serie di rischi che si spera possano essere cancellati dai prossimi tamponi.

Già domani mattina la squadra sarà sottoposta ad un giro di accertamenti per eventuali nuovi contagi ed è innegabile che ad oggi ogni calciatore sa di poter essere fermato.

Baroni non sa che formazione potrà mandare in campo a Cremona, ma su Instagram ha lanciato un messsagio chiaro: “Una partita che non giocheremo contro qualcuno, ma solo per qualcuno. Per tutti noi, per chi non potrà scendere in campo, per i nostri tifosi che ci sono sempre stati senza poterci essere mai. Ogni giocatore sarà un portabandiera.

E qualunque cosa accada mi basta sapere che abbiamo dato tutto