Volley Rhegion, con grinta contro Pozzuoli per dimenticare il ko di Benevento

Delusi dalla sconfitta al tie-break contro Benevento, ma consapevoli della prestazione comunque positiva, la Volley Reghion si accinge ad affrontare Pozzuoli.

Per il sestetto reggino non sarà una partita semplice, considerato lo spirito di rivalsa della formazione flegrea dopo il sonoro 3-0 contro Baronissi, ma Buonfiglio e compagne daranno il massimo sul parquet del PalaCalafiore.

In settimana si è lavorato sugli errori commessi contro le sannite, però tenendo presente quanto di buono messo in campo nell’ultimo match.

“Dopo aver giocato la prima partita del campionato fuori casa, adesso ci ritroveremo al PalaCalafiore per la prima in casa e sarà sicuramente un’emozione fortissima – ha dichiarato il libero Irene Carrozza – giocheremo contro Pozzuoli, una squadra ben organizzata in campo e con ottime individualità, quindi non è una partita da sottovalutare, anzi. Dobbiamo proseguire con quanto di buono è stato fatto nella partita contro il Benevento nonostante la sconfitta – ha proseguito – non sarà una partita semplice, lo sappiamo, ma ci stiamo allenando duramente e con costanza per arrivare alla partita nella migliore condizione possibile.

Sono infatti molto contenta della nostra squadra e del gruppo che si è creato – ha concluso la Carrozza – sono sicura che riusciremo negli obiettivi prefissati”.