Volley Reghion, allenamento congiunto con la Elio Sozzi in vista dell’esordio stagionale

È ormai vicino il 16 ottobre, data di inizio campionato per la compagine biancoblu, che continua ad allenarsi senza sosta.

Il gruppo, ormai al completo con l’arrivo di De Franco, si prepara anche al primo allenamento congiunto della stagione, che andrà in scena sabato 2 ottobre insieme alla Elio Sozzi, squadra che ha ben figurato la scorsa stagione in serie C e che ha fatto benissimo nei campionati giovanili sempre con lo stesso roster della prima squadra.

Sarà dunque la prima prova per la “nuova” Reghion dopo la rivoluzione fatta in questa stagione.

La società tutta coglie l’occasione per ringraziare chi ha contribuito nel corso delle due stagioni precedenti, partendo dalle ragazze e arrivando fino a Mister Monopoli e il Ds Notaro, questi ultimi due presenti nella promozione in B1 e playoff sempre in B1.

Dunque, da sabato si inizierà con il countdown per il debutto in quel di Benevento, gara che aprirà la stagione 2021/22.