(VIDEO) Reggina-Parma, un Granillo come Buffon ricorda: la prima volta 22 anni fa (VIDEO)

Sono passati esattamente 22 anni dalla prima volta che Gianluigi Buffon ha messo piede al Granillo da avversario della Reggina. Uno stadio che, a dire la verità, per lui non è mai stato ostile. Spesso, come accaduto con Angelo Peruzzi, sono arrivati applausi per lui in qualità di portiere della Nazionale e anche per dichiarazioni in cui spesso non ha lesinato buone parole per Reggio e la Reggina.

Ci sarà meno gente rispetto a quel Reggina-Parma del 1999. Quasi trentamila persone a spingere la Reggina che all’epoca aveva 22.000 abbonati contro la corazzata gialloblu. L’atmosfera sarà, però. ugualmente infernale come oltre quattro lustri fa.

Finì 2-2. Era il primo storico anno della Reggina e lui si iniziava a farsi notare come quello che sarebbe diventato uno dei portieri più forti della storia del calcio. Lo bucarono due protagonisti non casuali: Roberto Baronio e Andrea Pirlo. Fu doppietta di Hernan Crespo, invece, per i ducali.

