Tonno Callipo, altro test utile con Perugia a 8 giorni dall’esordio a Taranto

Anche in Umbria splende la stella Nishida, il giapponese è top scorer con 21 punti, di cui 5 ace e 50% in attacco.

La Tonno Callipo manda in archivio la penultima settimana di preparazione pre-campionato con il test-match disputato al PalaBarton, ieri pomeriggio contro i padroni di casa della Sir Safety Perugia. La vittoria è andata ai padroni di casa per 3-1, trascinati dall’ex Anderson autore di 18 punti, ma la palma del best scorer va ancora al giapponese di Vibo il mancino Nishida, autore di ben 21 punti di cui 5 ace. Si è trattato della terza verifica in altrettanti giorni per Saitta e compagni, che prima di arrivare in terra umbra, avevano affrontato un doppio impegno con Civitanova con l’intento di prendere sempre più confidenza con il taraflex. L’obiettivo era trovare ritmo di gioco ed intesa tra i reparti, oltre che dare uno sfogo sul campo all’enorme mole di lavoro svolta finora. Al di là del risultato la squadra di Baldovin ha mostrato incoraggianti segnali di crescita sia individuale che collettiva.

Sugli scudi sempre il nipponico Nishida, ad iniziare dal piacevole e combattuto primo set in cui il forte mancino fornisce un ulteriore saggio delle proprie potenzialità. Ben 8 punti, solo nel primo set, a spingere la Callipo al cospetto del blasonato ed ambizioso Perugia. Infatti i giallorossi sono sempre avanti nel punteggio (8-6, 16-13) a riprova che il sestetto di coach Baldovin trova subito le misure agli umbri che dal canto loro non demordono, anzi grazie all’ex Anderson (6 punti) ed il solito Leon (5) lottano e restano nel set, operando il sorpasso (21-20) e chiudendo a proprio favore 25-20. Baldovin aveva schierato la diagonale Siatta-Nishida, il duo Candellaro-Flavio al centro, Basic-Borges in banda e Rizzo libero.

Anche nel secondo parziale parte bene Vibo: 8-5 e 16-13 dimostrano come i giallorossi non avvertano alcun timore di fronte ai quotati avversari, trovando con Nishida (4 punti), Gargiulo e Borges (entrambi 3) i giusti varchi per dare filo da torcere a Giannelli e compagni. Che, dal canto loro, spingono con Leon (5) e Solè (4), oltre che con l’ex Mengozzi autore anche di due muri vincenti. Così Perugia passa a condurre 21-17, tenendo a distanza i calabresi e portandosi sul 2-0 grazie al 25-18. Vibo però non molla, ed ecco servito il riscatto nel terzo parziale. Eccezionale Nishida praticamente immarcabile, con Perugia che ha non poche difficoltà a limitarlo, vanamente. Ben 9 i punti realizzati dall’opposto della Callipo, addirittura infilando 3 ace ed un 55% in attacco. Uno spettacolo per gli occhi di chi, addetti ai lavori, ha il piacere di ammirare Nishida dal vivo al PalaBarton! Vibo parte forte in questo terzo set: 8-3, 16-15 e 21-18 evidenziano la reazione dei giallorossi che chiudono a proprio favore 25-21, accorciando il gap 2-1. Nel quarto gioco però Baldovin dosa bene proprio Nishida, concedendogli il riposo in un’ottica di saggia gestione delle risorse a pochi giorni dall’esordio in Superlega. Così spazio al vice opposto Bisi e allo schiacciatore Nicotra, entrambi autori di 3 punti. Il set è comunque equilibrato: 8-7 Vibo, 16-14 e 21-19 Perugia. Anche Grbic opta per far rifiatare i suoi ‘titolari’, e così ecco Ter Host siglare 6 punti. Perugia ha la meglio (con un 48% finale in attacco contro il 38% di Vibo) e si impone 25-20 chiudendo set ed incontro per 3-1.

In definitiva un altro test utile per la Tonno Callipo, che da lunedì inizierà il conto alla rovescia per il debutto in campionato: la prima partita ufficiale è in programma domenica 10 ottobre a Taranto. Ad attendere la squadra del presidente Pippo Callipo ora l’ultima settimana di lavoro a Vibo, che prevede anche impegni importanti fuori dalla palestra. La Società giallorossa ha infatti organizzato la presentazione ufficiale della squadra per venerdì 8 ottobre alle ore 19 nell’elegante Auditorium Santo Spirito nel centro storico della città, in un programma precampionato che ha rispettato tutti gli intendimenti di coach Baldovin.

IL TABELLINO

Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-23, 25-18, 21-25, 25-20)

PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicli 7, Solè 12, Mengozzi 5, Leon 13, Anderson 18, Colaci (L1, 78% pos, 44% prf); Travica, Plotnytski 4, Ter Horst 7, Piccibelli (L2). Ne: Ricci, Dardzans, Russo. All. Grbic

VIBO VALENTIA: Saitta 2, Nishida 21, Gargiulo 5, Candellaro 5, Borges 10, Basic 6, Rizzo (L1, 54% pos., 19% prf), Nicotra 3, Flavio 7, Bisi 3. Ne: Partenio. All. Baldovin

NOTE: PERUGIA: Ace 11, bs 14, Muri 11; ricezione (53% pos, 26% prf; errori 26, attacco 48%, punti 70. VIBO: Ace 7, bs 17, muri 8; ricezione 38% pos, 16% prf; errori 17, attacco 38%, Punti 62. Durata set: 30′; 30′; 28′; 29′. Totale: 117 minuti