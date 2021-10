Tifosi della Reggina aggrediti a Pisa

Erano meno di 500 e si sono sentiti come se la Reggina giocasse in casa. Quella che, però, poteva essere una festa di sport, tenuto conto che i padroni di casa potevano godersi la vittoria ed il primato in classifica, si è trasformato in qualcosa di spiacevole.

A raccontare alcune dinamiche del post-partita è stato il quotidiano locale Il Tirreno. “Tre tifosi della Reggina stavano andando a recuperare l’auto a partita finita e sono stati aggrediti da sei tifosi del Pisa. Attimi di paura per loro, che avevano posteggiato dalle parti di via Solferino e si sono visti attaccare in superiorità numerica. Uno di loro è fuggito, riuscendo a riparare in un condominio in via Simonelli. E da lì ha chiamato la polizia chiedendo aiuto. C’è stato qualche contatto tra i due gruppi, ma con conseguenze non particolarmente gravi. All’arrivo delle volanti gli aggressori sono scomparsi e i tre reggini hanno ripreso l’auto, avviandosi in autostrada”.

Occorre, tuttavia, aggiungere che dovrebbe essersi trattato di un episodio isolato. I tifosi amaranto sin dal mattino hanno popolato la città toscana in maniera pacifica e con i loro vessilli in vista , senza alcun tipo di problema.