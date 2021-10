The Guardian cita anche la Reggina per motivare Rooney e i suoi

Quasi impossibile dimenticare Wayne Rooney. L’ex centravanti dell’Everton, del Manchester United e della nazionale inglese ha inizito la sua nuova vita da allenatore. Al momento è al timone di un altro storico team: il Derby County. Squadra dove, tra l’altro, ha militato anche il reggino Benny Carbone nella stagione 2001-2022.

Il compito è arduo perché la società è stata penalizzata di dodici punti e ora rincorre, non senza difficoltà, la possibilità di salvarsi. La sanzione è arrivata per questioni finanziarie e adesso, per centrare l’obiettivo, serve un miracolo.

Il The Guardian cita, ad esempio, il caso della Juventus del 2006, promossa dalla B alla A nonostante il gap iniziale. Ma l’impresa da compiere assomiglia di più a quella di altr edue squadre. “In quella stessa stagione 2006-07 – scrive il quotidiano brittannico – solo chee questa volta in Serie A, Fiorentina e Reggina si fermavano rispettivamente a 15 e 11 punti. Entrambe le squadre si sono salvate”.

L’impresa dei ragazzi di Mazzarri è, dunque, ben impressa in tutta Europa.