Reggina, Taibi: “Ho adocchiato un giovane per la prima squadra, sono andato a vderlo”

“Non posso dare giudizi dopo sei partite. A dicembre avrò le idee chiare e se ci sarà qualche reparto da rafforzare lo faremo. Non ci ho ancora pensato, siamo appena partiti. Sarò vigile”.

Ai microfoni di Vai Reggina su Reggina Tv Massimo Taibi ha chiarito come, al momento, non si pensi in alcun modo al mercato di gennaio.

Questa, però, è la fase in cui può essere il modo per anticipar la concorrenza su possibili prospetti. E su questo fronte il ds è attivo.

“Ho adocchiato – ha detto – un giovane che ho visto in una partita che sono andato a veder a Verona. Mi è piaciuto, lo devo seguire ancora. Sono andato a vedere la Virtus Verona per questo. Per quanto riguarda il settore giovanile ho fatto una rete di scouting e andrò in giro per cercare di potenziare questo settore”.