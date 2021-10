Reggina, Ricci: “Voglio fare di più, non sono soddisfatto”

«Sarebbe fantastico segnare il primo gol in una gara del genere e davanti al nostro pubblico…».. Lo ha dichiarato Federico Ricci in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud a pochi giorni da Reggina-Parma. Domenica al Granillo si gioca un autentico big-match che sarà contraddistinto da una cornice di pubblico che potrebbe raggiungere numeri significativi.

«Siamo consapevoli – ha detto l’attaccante amaranto – di affrontare una delle squadre più forti del campionato. Ci stiamo preparando al meglio, non dobbiamo concedere nulla, partire subito con intensità e concentrazione perché in partite come queste il primo errore rischi di pagarlo».

Federico Ricci è uno di quei calciatori dai quali la Reggina si aspetta molto. Qualche anno fa le sue prestazioni trascinarono il Crotone in Serie A e lui si guadagnò l’attenzione di tanti club di Serie A Il Sassuolo punt su di lui, ma in massima serie non è arrivata la consacrazione e ora la nuova chance di essere decisivo in B.

La Reggina, al momento, aspetta ancora il Ricci capace di fare la differenza- «Sono molto ambizioso, voglio – ha ammesso – fare di più ed essere incisivo nel match e nei risultati finali. Devo lavorare perché si può e si deve fare sempre meglio. Non posso ancora essere soddisfatto dei numeri personali, ma di certo non è mai mancata la voglia di aiutare la squadra».