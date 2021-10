Reggina: Provazza migliore in campo e ancora in gol Lamezia (VIDEO)

Nei sedici giocatori schierati dal Lamezia contro la Gelbison nell’undici titolare c’erano sei ex Reggina. Camilleri, Salandria, Maimone, Bezzon, Maritato, Provazza e Sandomenico. Nomi che certificano quante alte fossero le ambizioni del sodalizio lametino ad inizio stagione, ma che per ora deve rimandare i sogni di gloria e di primato.

È arrivata, infatti, una brutta battuta d’arresto tra le mura amiche contro la Gelbison che peggiora la classifica.

In testa di sono proprio i campani che hanno quattro punti di vantaggio sui calabresi, con in mezzo un nutritito gruppo di squadre di squadre.

In casa amaranto occhi soprattutto sui ragazzi che sono in prestito. Contro la Gelbison hanno giocato Bezzon e Provazza. Quest’ultimo è andato ancora una volta a segno e da esterno offensivo è stato probabilmente il migliore dei suoi. La Reggina confida di farlo crescere il più possibile e poi di riportarlo alla base. Si tratta di un classe 2003 e il tempo per crescere è dalla sua parte.