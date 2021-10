Reggina-Parma, solo due indisponibili in casa amaranto

Domenica alle 16.15 il match con i ducali

È sempre più vicino l’appuntamento con Reggina-Parma. Il match del Granillo sarà caratterizzato da una cornice di pubblico significativa e gli amaranto proveranno a non deludere i tanti tifosi che raggiungeranno l’impianto. Non sarà facile, dato che davanti ci sarà un avversario che ha la rosa più forte del campionato e per il momento vive un momento negativo che rischia di ingannare rispetto alla sua reale forza.

Alfredo Aglietti, nella sua conferenza stampa pre-partita, ha chiarito come la grande presenza di sostenitori non sarà una pressione, ma semmai uno stimolo a fare il meglio possibile.

Il tecnico ha parlato del lavoro proficuo fatto in settimana sottolineando come la squadra si sia preparata bene alla sfida con i gialloblu. La rosa dei convocati avrà comunque due defezioni.

Una sarà quella di Adjapong che continua a non essere a disposizione, stesso destino per Vasco Regini che aveva già saltato la trasferta di Vicenza.

Gavioli non è al meglio, ma sarà tra i convocati.