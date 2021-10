Reggina-Parma, procede la vendita biglietti: trema davvero il record stagionale della B

Altra giornata di vendita biglietti per Reggina-Parma e ancora aggiornamenti che segnalano che la cornice di pubblico sarà di quelle degna dei grandi eventi.

Quando, infatti, ci sono ancora quasi due giorni per vedere popolare ulteriormente i gradoni del Granillo per la sfida di domenica, il dato più eclatante della giornata è l’esaurimento dei tagliandi disponibili per la Curva Sud.

Il cuore più caldo del tifo amaranto non potrà più ospitare altri tifosi. Ciò dipende anche dalla riduzione della capienza, ad oggi fissata al massimo al 75%.

Il dato complessivo, però, è stato comunicato dalla società e oggi fa vacillare il record stagionale del campionato cadetto. Appartiene a Lecce-Monza, quando al Via del Mare affluirono 8500 persone. Ad un passo, invece, la conquista del secondo posto, ad oggi per Cosenza-Crotone con 7600 presenti.

Sono, infatti, 7300 i biglietti staccati per la sfida. A dare la comunicazione “ufficiosa” è stato lo stesso club amaranto con un post su Facebook.