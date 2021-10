Reggina-Parma, il presidente Gallo manda un messaggio ai tifosi: “Avanti Reggio, sogniamo insieme”

Reggina-Parma ha il sapore della grande sfida. Una sorta di cartina di tornasole in cui gli amaranto sapranno se davvero possono sognare.

Si confida possa esserci una grande risposta di pubblico. Il presidente Gallo ha lanciato un messaggio tramite Twitter.

“Non amo molto – ha ammesso Luca Galo – gli appelli per riempire lo stadio, in quanto è giusto che la gente segua il proprio istinto. Premesso ciò, credo che avere un Granillo pieno contro il Parma darebbe una spinta fondamentale a questi ragazzi: AVANTI REGGIO, sogniamo insieme!

— Luca Gallo (@PresLucaGallo) October 20, 2021