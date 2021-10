Reggina-Parma: è record di biglietti venduti, ora si punta al primato assoluto stagionale della B

Ora dopo ora i biglietti per Reggina-Parma vedono crescere il dato relativo al “venduto”. Gli appelli di Luca Gallo e della squadra a gremire il Granillo per spingere gli amaranto in una sfida che potrebbe essere cruciale per il prosieguo del torneo non sono caduti nel vuoto.

La città e il suo hinterland stanno manifestando attaccamento con una presenza che sugli spalti sarà cospicua. Non un dato scontato che se si considera quanto oggi andare allo stadio non sia esattamente normalità. Sia per l’impossibilità che c’era di organizzare una campagna abbonamenti rappresentava un impaccio non indifferente, sia perché l’accesso all’impianto è subordinato al possesso del Green Pass sia perché oggi non tutti vivono la quotidianità come prima del Covid.

Quando mancano più di 48 ore a Reggina -Parma (si gioca domenica alle 16.15) i biglietti venduti sono giù più del picco toccato nella stagione in corso. Erano, infatti, 5825 i tagliandi staccati in occasione di Reggina-Monza. Già nella prima mattinata di venerdì si viaggia verso i 6000.

Al momento la partita più vista della B in questa stagione è Lecce-Monza con 8500 presenze. Obiettivo complicato, più agevole superare Cosenza-Crotone, derby che ha visto 7600 tifosi gremire il San Vito Marulla.

Reggina-Parma, dove acquistare i biglietti

Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia: un ulteriore passo, verso una componente importantissima della nostra storia ultracentenaria. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: martedì 19 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (chiuso la domenica).

Orari punto vendita Largo Botteghelle: martedì 19 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 (no stop), mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre, venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (no stop); domenica 24 settembre dalle ore 8:00 alle ore 16:15 (no stop).

Reggina-Parma, i prezzi