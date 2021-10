Reggina-Parma, Aglietti su Menez: “Gli darò continuità, vorrei che restasse sempre acceso”

Il francese sarà della partita, lo ha annunciato l’allenatore

Alfredo Aglietti crede in Jeremy Menez e contro il Parma il calciatore sarà della gara. Lo considera probabilmente la migliore opzione come seconda punta e contro i ducali avrà del minutaggio. Un annuncio di questo tipo lascia presagire che possa essere ancora titolare.

“Da Menez – ha detto Aglietti – vorrei la continuità”. Rispetto all’ultima prestazione ha chiarito: “È stato fermo un mese. A Vicenza era la prima dal rientro. Gli darò continuità, lui deve capire che deve abbinare al giocatore che è un po’ di determinazione e rabbia in più.”

“Si accende – ha proseguito – a sprazzi e quando lo fa si nota. Lo conosco da poco, non posso sapere come era prima e il suo storico dice che avrebbe potuto fare molto di più in carriera. Vorrei che restasse sempre acceso.