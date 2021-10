Reggina-Parma, Aglietti: “Il tifo di Reggio sarà uno stimolo, transizioni situazioni più pericolose”

La conferenza stampa del tecnico alla vigilia del match con i ducali

È vigilia di Reggina-Parma. Gli amaranto, però. non devono fidarsi del momento negativo dei gialloblu. “La squadra sta bene. La gara di domani – ha detto Alfredo Aglietti in conferenza stampa – sarà un impegno difficile, non dobbiamo farci condizionare dal moment0 che stanno vivendo perché hanno valori importanti. Per fare un risultato pieno serve una grande prestazione. Dobbiamo dare continuità alla vittoria di Vicenza e alle prestazioni che abbiamo offerto. Domani ci sarà un grande pubblico e sarà una spinta ulteriore per noi, ma servirà una gara intelligente perché hanno giocatori veloci davanti”.

Reggina, per Aglietti le qualità assolute del Parma non sono in discussione

Attenzione, dunque, soprattutto ai velocisti ospiti nelle ripartenze. “Le situazioni di transizione – ha spiegato Aglietti – sono quelle più pericolose. Ti apri per cercare ampiezza e se perdi palla diventa pericoloso. Ho chiesto alla squadra di giocare una gara tecnica importante, sbagliando il meno possibile. La palla va fatta girare e se necessario con passaggio in più. Hanno tante individualità, gli va dato il tempo per migliorare, è una squadra nuova”.

Aglietti pregusta il Granillo premito

Aglietti non ritiene che il tanto pubblico che arriverà possa rappresentare una pressione aggiuntiva. “La gente – ha detto il tecnico – viene, ci spinge e pretende come è normale che sia. Dobbiamo cercare di soddisfare sotto il profilo dell’agonismo il nostro pubblico. I ragazzi anche nelle sconfitte sono stati applauditi, si percepisce il feeling tra Reggio e la Reggina. Questo è bello, perché il tifo di Reggio così vicino è uno stimolo non una pressione da sopportare”.