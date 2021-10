Reggina, Menez: “Quest’anno va meglio, con Aglietti mi trovo bene. Sono in recupero”

64 partite, 14 gol e 7 asssist con il Monaco. Numeri significativi per Jeremy Menez che in patria è ricordato anche per le 24 presenze e 2 reti nella nazionale francese. Assieme a Nasri, Ben Arfa e Benzema era considerato uno dei quattro talenti di livello mondiale del calcio transalpino.

Si è concesso ai microfoni del sito ufficiale del club monegasco, dove ha avuto modo di ricordare un gol fantastico.

⚽️ What A Goal #15 : @jeremy_menez187 en solitaire qui termine seul son action avec un but plein de sang froid ! #WAG pic.twitter.com/umBYO7Kgj1 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 27, 2019

C’è stato, però, spazio Ho avuto una prima stagione un po’ difficile, ma ora sta andando molto meglio. Mi trovo bene con l’allenatore (Alfredo Aglietti, ndr) e con i miei compagni. Al momento mi fa un po’ male il tallone quindi non gioco da due settimane, sono in fase di recupero, ma per il resto va tutto bene. Ho ancora la stessa passione e la stessa voglia di giocare a calcio. Il periodo al PFC mi ha restituito la voglia di lavorare, di sudare e di riprendere vita in campo. Ho 34 anni e ho ancora molti anni buoni da vivere e da giocare, spero.