Reggina-Maresca: “Contro di noi tutti si caricano come fosse una finale, andiamo preparati all’ambiente”

Vigilia di Reggina-Parma. I gialloblu si apprestano a vivere una giornata in cui il Granillo di Reggio Calabria sarà caratterizzato da tanto pubblico sugli spalti. Che lo stadio amaranto sia un impianto in cui il calore degli spettatori i fa sentire per padroni di casa ed avversari non è un mistero. Il tecnico dei ducali Enzo Maresca sottolinea, però, come questo tipo di ambienti non siano novità per la sua squadra

Reggina-Parma, le parole di Maresca

“Abbiamo visto – ai microfoni del sito ufficiale – già che contro di noi tutte le squadre caricano la partita come fosse una finale ed è giusto così. È un campo complicato con un ambiente caldo, dobbiamo adattarci, abbiamo lavorato questa settimana ancora molto bene, con una ottima predisposizione. Andiamo preparati per l’ambiente e per fare una bella gara. Abbiamo avuto qualche problemino con Delprato e con qualcun altro, ci sono ancora 24 ore e vediamo, ci sta con tutte queste gare che qualcuno possa avere qualche problema. I dati sui tiri sono giusti, va bene guardarli ma poi bisogna fare un’analisi più ampia. Abbiamo fatto 12 gol creando ulteriori occasioni. L’importante è creare. Hanno segnato diversi giocatori, è una caratteristica del nostro gioco portare diversi giocatori alla possibilità di segnare”.

Il giudizio di Maresca sulla Reggina

“La Reggina – ha aggiunto – parte forte, è aggressiva e gioca bene, sarà una gara come quelle fatte finora, in generale in campionato tutte le squadre sono complicate da affrontare”