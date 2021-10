Reggina, la frenata prima della sosta

In B si è detto spesso serva continuità. Molto spesso ottenere due pareggi può essere più prezioso di centrare una sola vittoria. È una questione di equilibrio generale del campionato ed è per questo che, prima della trasferta di Pisa, i pareggi ottenuti a Pordenone e contro il Frosinone potevano non essere salutati come un dramma.

La sconfitta di Pisa, che non era certo un’eventualità da non considerare, toglie valore a quell’imbattibilità che la Reggina ha custodito per sei partite.

Era difficile immaginare che la Reggina non avrebbe mai perso, ma ottenere un pari all’Arena Garibaldi in questa fase della stagione avrebbe dato maggiore serenità.

Quella che hanno un po’ tolto i due punti nelle ultime tre partite e che costituiscono una frenata che danno modo di enfatizzare le criticità che la Reggina aveva enfatizzato.

In questi casi ci sono due scuole scuole di pensiero: che la sosta sia ideale per riordinare le idee o che giocare subito avrebbe permesso di stoppare qualche perplessità di troppo.

Il dato certo è che servirà trovare subito la via maestra dei risultati.