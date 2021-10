Reggina, i giocatori mai utilizzati da Aglietti

Nella Reggina di Alfredo Aglietti c’è un solo giocatore che ha praticamente giocato tutti i minuti delle prime gare ufficiali della stagione: Thiago Cionek. Si è trattato di una scelta, se si considera che al centro della difesa non mancano le alternative.

Non è lo stato, invece, chieder gli straordinari al sempre presente Ivan Lakicevic, considerato che i guai fisici di Adjapong lo rendono l’unico arruolabile nella posizione di terzino destro. Il serbo, comunque, qualche minuto lo ha saltato.

I giocatori che, al momento, non sono mai stati utilizzati sono un gruppo in cui non mancano le sorprese. A partire dal capitano Giuseppe Loiacono: neanche un minuto per lui in campo.

Lo stesso Lorenzo Gavioli, arrivato a titolo definitivo dall’Inter, è ancora fermo al palo. Stesso discorso per Bruno Amione, in prestito dall’Hellas Verona. Non considerando il terzo portiere Aglietti e l’estremo difensore della Primavera Lofaro, è fermo a zero minuti anche Damiano Franco, diciannovenne difensore arrivato dalla Lazio. Quest’ultimo si immaginava, però, potesse essere utilizzato soprattutto in Primavera.

