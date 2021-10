Reggina: due partite in otto giorni al Granillo, si attende il grande pubblico

La partita di Vicenza ha messo la Reggina nuovamente nelle condizioni di poter gravitare nelle posizioni importanti della classifica.

Alfredo Aglietti ci ha tenuto a far sapere che l’obiettivo è la salvezza ed ha anche ragione considerata l’imprevedibilità del campionato, ma questo non vieta di sognare.

Magari di vedere un Granillo gremito con numeri che siano statisticamente all’altezza dei 1000 sostenitori amaranto presenti a Vicenza.

C’è una grande occasione, perché gli amaranto giocheranno due volte al Granillo in una settimana. Prima con il Parma di Buffon, poi con il Cittadella con in mezzo il turno infrasettimanale di Perugia.

Si gioca domenica alle 16.15 e il giorni di Ognissanti alle 15. Giornate festive, che potrebbero favorire l’afflusso del pubblico.

C’è attesa, inoltre, di capire se la società sceglierà qualche tipo di politica di fidelizzazione per i due match. Considerato che la Calabria sarà in zona bianca e passare (ci si augura, ovviamente, di no) in zona gialla significa avere comunque circa 11.000 posti a disposizione. La capienza è, infatti, fissata al 75% in bianco e scende al 50 in giallo.