Reggina, Denis: “Ho tanto entusiasmo, crediamo in questo gruppo. Non si vince con le individualità”

German Denis è intervenuto ai microfoni di Reggina Tv in occasione di Buongiorno Reggina. Gli amaranto stanno lavorando nella settimana di pausa, dopo il ko con la capolista. “Le sconfitte – ha detto l’argentino – fanno male, ma comunque crediamo tanto in questo gruppo. È stata una delle poche squadre che ha messo in difficoltà il Pisa. Loro sono stati più intensi nel primo tempo, quando abbiamo pareggiato l’intensità ci è mancata la fortuna dalla nostra parte.”.

Poco spazio al momento per German Denis che, però, ha ben chiara la necessità di rispettare le decisioni dell’allenatore. “Io ho sempre entusiasmo e voglia però sempre rispettando le decisioni del mister. Non so se io avrei potuto cambiare qualcosa, io cerco di trasmettere il mio entusiasmo ai miei compagni. Ad oggi fisicamente sto molto bene. Ho lavorato sulla forza e sul fisico e sono al livello degli altri, aspetto le scelte del mister”.

Denis è un grande uomo squadre. “Poche squadre possono vincere con le individualità, nella mia carriera ho sempre trovato forza nei gruppi.

Poi un giudizio sugli attaccanti della rosa: “Gala è un giocatore d’area, dove è sempre pronto a prendere palle sporche . Montalto può andare a volte in profondità. Tumminello è mancino e giovane, ci può aiutare”.

E sul futuro della squadra:”Le prossime cinque partite sono fondamentali se veramente vogliamo stare lassù per lottare per qualcosa di importante. Dobbiamo essere più consapevoli della rosa che abbiamo. Ce la faremo, perché c’è una squadra che ci tiene tantissimo e tra l’altro. Ora che è tornato il pubblico abbiamo un altro aiuto”.