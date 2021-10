Reggina, arrivano bestia nera e vittima preferita di Menez. Il video di un gol clamoroso

Jeremy Menez non ha mai brillato per continuità nella sua carriera. Se si aggiungo gli infortuni si capisce perché, al crepuscolo della sua vita da calciatore, deve meritarsi il posto persino in Serie B. La Reggina spera sempre di beneficiare dei suoi picchi di classe.

Il suo impiego contro il Parma non è scontato. Non è dato sapere se Aglietti sia scaramantico o meno, ma è abbastanza chiaro come Jeremy Buffon non sia esattamente un amuleto per il francese.

Si sono affrontati quattro volte in Serie A, due volte quando giocava con la maglia del Milan e due quando era a Roma. Menez ha sempre perso. Mai un gol, mai un assist. Anche quando giocava al fianco di Francesco Totti o Fernando Torres o nell’anno in cui si consacrò come capocannoniere del Milan.

Il discorso cambia se si estende il discorso ai confronti con il Parma. I gialloblu sono la vittima preferita in Italia del francese. Li ha affrontati quattro volte: tre vittorie, una sconfitta, quattro gol e due assist.

Tutti i gol risalgono alla stagione 2014-2015, quando giocava nel Milan e in cui segnò un gol clamoroso.

