Reggina, altra invasione: anche a Vicenza settore ospiti verso il sold out

Ancora una volta la Reggina in trasferta sarà seguita da tantissimi tifosi. Anche al Menti di Vicenza stanno per finire i biglietti per il settore ospiti.

Se Pisa sembrava un numero importante, il flusso di sostenitori amaranto pronti a raggiungere il Veneto è destinato ad essere addirittura superiore.

La prevendita ha, infatti, già fatto registrare numeri che viaggiano verso un nuovo sold out. Dei 975 tagliandi messi a disposizione dai sostenitori amaranto, oltre 700 sono già stati venduti.