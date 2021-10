Reggin, Galabinov: “A Reggio Calabria mi trovo alla grande. La squadra migliorerà”

Tre gol nelle prime sette partite, non tutte da titolare. Numeri che confermano la prolificità di Andrey Galabinov che oggi è già un punto fermo della Reggina.

“Ho avuto molte – ha rivelato alla Gazzetta dello Sport – richieste dall’estero, anche con club che disputavano l’Europa League, ma volevo rimanere in Italia. Dopo un paio di incontri con il presidente e il direttore, sono rimasto coinvolto dal progetto”.

Il bulgaro finisce sempre per giocare in città che hanno tratti comuni dal punto di vista geografico. “Amo – ha rivelato – di più la montagna, ma mi ritrovo sempre in città di mare. Non mi lamento, sono stato bene ovunque e anche a Reggio mi sto trovando alla grande”.

In futuro si aspetta più suggerimenti. “Con il tempo – ha spiegato – miglioreremo, stiamo capendo i meccanismi e anche per quanto riguarda i cross al centro dell’area che sarebbero fondamentali per sfruttare le mie caratteristiche. Sono passate soltanto 7 gare, ci stiamo conoscendo e poi segneremo tanto”.