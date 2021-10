Pisa-Reggina: il punto su Adjapong e Menez

Venerdì 1 ottobre. Giorno di vigilia di Pisa-Reggina, gara particolarmente difficile per gli amaranto. La squadra di Alfredo Aglietti va a rendere visita a quella che è la squadra che, al momento, sta dimostrando di essere la più forte e in forma del campionato.

La classifica parla chiaro: cinque vittorie ed un pareggio nelle prime sei uscite hanno come conseguenza la leadership in graduatoria. Gli amaranto proveranno a mettere in discussione l’attuale dominio nerazzurro, ma non potranno avvalersi di tutta la rosa.

Saranno, infatti, ancora out due calciatori che hanno saltato le ultime gare: Jeremy Menez e Claud Adjapong. Sono entrambi sulla via del recupero, ma per Aglietti aveva poco senso rischiarli per una manciata di minuti con la sosta che incombe.

Dopo la settimana di pausa entrambi potranno essere arruolabili nello scacchiere tattico dell’allenatore di San Giovanni Valdarno o comunque torneranno tra i convocati per il match di Vicenza.