Nuovo contratto con la Reggina, la gioia di Crisetig:”Accordo definito, bello restare a Reggio Calabria”.

Lorenzo Crisetig è uno di quei calciatori su cui la Reggina conta per creare uno zoccolo duro che, nel tempo, possa consolidare una rosa con senso d’appartenenza e attaccamento alla maglia.

Un obiettivo che, da tempo, è nelle mire di Massimo Taibi e il rinnovo proposto al capitano la dice lunga sulla volontà di dare seguito alle parole con i fatti.

Lorenzo Crisetig sta, infatti, per firmare un contratto che lo legherà alla Reggina ino al 2024.

“Ne abbiamo parlato” ha ammesso il calciatore al Corriere dello Sport. Lui stesso ha parlato di “Accordo definito” e del fatto che che arriverà “presto l’ufficializzazione”.

Crisetig ha confermato di avere riconoscenza e affetto nei confronti del club. “Vuol dire – ha spiegato – che credono in me. Poi sono stato accolto da società e città in modo splendido. Bello rimanere alla Reggina ed a Reggio Calabria”.