L’ex Bianchi: “Grazie Vicenza, è per te che sono alla Reggina”

Un anno fa Nicolò Bianchi fece gol in Vicenza-Reggina. Non esultò e ha dichiarato che non lo farebbe nuovamente qualora dovesse accadere. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata al Giornale di Vicenza dove ha toccato diversi argomenti.

Gli è stato chiesto se ha rimpianti per la sua esperienza in Veneto, l’ultima prima delle tre stagioni in amaranto destinate a diventare quattro con un contratto in scadenza nel 2023. “Dal punto di vista personale no, perchè credo sia stata una delle mie migliori annate, ho cercato di dare il mio contributo in ogni gara, ho giocato con continuità e ho segnato 4 reti, il mio miglior bottino. Ho fatto solo un anno, ma il Vicenza e Vicenza mi hanno dato tanto. Tra l’altro se mi trovo alla Reggina, a giocarmi il mio futuro, lo devo al Vicenza”.

“Mi aspetto – ha aggiunto – una partita molto difficile. In serie B è fondamentale muovere sempre la classifica, quindi un pareggio non sarebbe da buttare, sia per noi che per loro. Ma propendo per una gara da tripla. Entrambe le squadre hanno motivazioni e la forza del Vicenza sta venendo fuori, l’abbiamo visto sia contro la Cremonese che contro il Pordenone.