La Reggina conferma in blocco la vecchia guardia, arrivano i rinnovi

La Reggina non vuole più essere un porto di mare. Vuole dare ai tifosi la possibilità di poter contare su uno zoccolo duro di calciatori che, nel prossimo futuro, rappresenteranno una sorta di punto di riferimento grazie alla loro lunga militanza ed appartenenza.

L’obiettivo è lasciarsi alle spalle le stagioni in cui si cambiavano 15-20 giocatori. E si sta lavorando con grande anticipo al rinnovo dei contratti in scadenza, anche per dare tranquillità ai calciatori ed acuire il loro senso di appartenenza verso la maglia amaranto.

Ad annunciare i rinnovi è stato anche Massimo Taibi. Tra i primi che dovrebbe sottoscrivere il rinnovo c’è Nicola Bellomo. Il centrocampista è il primo acquisto di Luca Gallo e ha già dato il totale assenso ad una lunga prosecuzione del suo rapporto con la Reggina. Seguiranno poi altri calciatori importanti come Lorenzo Crisetig, Daniele Liotti, Giuseppe Loiacono e Adriano Montalto.

Si avvicina il momento degli annunci.